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    YaşamKayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu
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    Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Serkan Çallıoğulları (36), Süleymanpaşa'da denizde ölü olarak bulundu.

    25.03.2022 - 18:42 | | Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)
    Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu

    Çerkezköy'de bir fabrikada işçi olarak çalışan evli, 1 çocuk babası Serkan Çallıoğulları, 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Çallıoğulları, her yerde arandı, ancak izine rastlanılmadı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bugün avlanmaya çıkan balıkçılar, denizde bir ceset görünce durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kıyıya çıkardığı ceset üzerinde yapılan incelemede, 5 gün önce kayıp başvurusu yapılan Serkan Çallıoğulları'na ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Çallıoğulları'nın cansız bedeni Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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