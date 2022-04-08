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    Kastamonu’da çayda kadın cesedi bulundu

    Kastamonu’nun Araç ilçesinde çayda su üzerinde kadın cesedi bulundu. Dron ile yeri tespit edilen ceset, jandarma ekiplerince sudan çıkartılarak morga kaldırıldı.

    08.04.2022 - 19:13 | | İHA
    Kastamonu’da çayda kadın cesedi bulundu

    Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Saltuklu köyü mevkiinde etkili olan kuvvetli yağış ile birlikte sel meydana geldi. Sel ile birlikte çay üzerinde vatandaşlar bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri bölgeye gelene kadar ceset sel sularıyla birlikte bir süre sürüklendi. Bölgeye giden JAK ekipleri, dron kaldırarak cesedin yerini tespit etmeye çalıştı. Dron ile cesedin yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçen JAK ekipleri, cesedi sudan çıkarttı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
    Sudan cesedin çıkartılmasının ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
    Yapılan ilk incelemede cesedin, Saltuklu köyünde ikamet eden 60 yaşındaki D.T. isimli kadına ait olduğu ve sel sularıyla birlikte cesedin bir süre sürüklendiği belirlendi.

    Vatandaşlar, sel ile birlikte bir cesedin geldiğini belirterek, jandarma ekiplerinin cesedi şu anda bulduğunu söyledi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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