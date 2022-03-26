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    YaşamKarda mahsur kalan Malezyalı 40 turistin bulunduğu otobüs ekiplerce kurtarıldı
    HaberlerYaşam Haberleri Karda mahsur kalan Malezyalı 40 turistin bulunduğu otobüs ekiplerce kurtarıldı
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    Karda mahsur kalan Malezyalı 40 turistin bulunduğu otobüs ekiplerce kurtarıldı

    Kayseri'nin İncesu ilçesinde, kar nedeniyle yolda mahsur kalan Malezyalı 40 turistin bulunduğu otobüs, belediye ve Nevşehir İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

    26.03.2022 - 22:33 | | Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)
    Karda mahsur kalan Malezyalı 40 turistin bulunduğu otobüs ekiplerce kurtarıldı

    İncesu ilçesinde kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede Nevşehir yönüne seyir halinde olan Malezyalı 40 turisti taşıyan otobüs, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. İhbar sonrası bölgeye İncesu Belediyesi ile Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından karda mahsur kalan otobüsü bulunduğu yerden kurtardı. Otobüs turistlerin konaklayacağı otele hareket etti. Kafile rehberi, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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