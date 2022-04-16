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    YaşamKamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Suriyeli Tulin hayatını kaybetti
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    Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Suriyeli Tulin hayatını kaybetti

    Antalya'da kamyonetin altında kalan Suriyeli Tulin Abo Snisleh (2), hayatını kaybetti.

    16.04.2022 - 21:18 | | Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
    Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Suriyeli Tulin hayatını kaybetti

    Olay, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çöp dökmeye giden kardeşlerinin peşinden giden sokağa çıkan Tulin Abo Snisleh, park halindeki 07 EIK 34 plakalı kamyonetin altına girdi. Bu esnada kamyonete binen sürücü Mehmet A. (32), aracı hareket ettirdi. Bu sırada kamyonetin altında küçük kızın olduğunu fark eden çevredekiler sürücüyü uyardı.

    Suriyeli Tulin Abo Snisleh sürücünün durdurduğu kamyonetin altından çıkarılırken durum 112ye bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede minik Tulin Abo Snisleh'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kızının cansız bedenini gören babayı komşuları teselli etti. Olay yeri inceleme ve savcılığın çalışmasının ardından Tulin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Mehmet A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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