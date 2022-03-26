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    YaşamKamyonet hediyelik eşya dükkanına girdi: 5 yaralı
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    Kamyonet hediyelik eşya dükkanına girdi: 5 yaralı

    Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hediyelik eşya dükkanına girdi. Kazada kamyonetteki aileden 5 kişi yaralandı.

    26.03.2022 - 11:26 | | DHA
    Kamyonet hediyelik eşya dükkanına girdi: 5 yaralı

    Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Yücel idaresindeki 02 LE 102 pakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle hediyelik eşya satan iş yerine girdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kamyonet hediyelik eşya dükkanına girdi: 5 yaralı

    Sağlık ekibi, kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Yücel ile yanındaki eşi Yasemin Yücel ve 3 çocuğunun yaralandığını belirledi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan olaya dair görüntülerde, kamyonetin kontrolden çıkıp ilerlemesi ve 1 yaralının da ambulansa götürülmesi yer aldı.

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