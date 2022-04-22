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    YaşamKamyon ile otomobile çarpıştı! Yaralılar var
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    Kamyon ile otomobile çarpıştı! Yaralılar var

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre kamyonun hatalı şerit değiştirmesi sonucu arkadan çarptığı otomobil refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

    22.04.2022 - 07:15 | | Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-
    Kamyon ile otomobile çarpıştı! Yaralılar var

    Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara- İzmir Karayolu Erbiller Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünde seyir halinde olan Tarık Arslan (39) yönetimindeki 45 HU 848 plakalı kamyon, iddiaya göre sol şeritten sağ şeride geçtiği sırada aynı yönde ilerleyen Serkan Yılmaz (43) yönetimindeki 45 AHY 977 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Arslan ile araçta yolcu olarak bulunan Necla Yılmaz (38), Leylican Yılmaz (35) ve Busenur Yılmaz (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kamyon sürücüsünün ifadesine başvurdu. 

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

     

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