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    YaşamKadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistanlıya sınır dışı
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    Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistanlıya sınır dışı

    Sosyal medyada kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N.M., yakalanarak sınır dışı edildi.

    21.04.2022 - 10:59 | | DHA
    Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistanlıya sınır dışı

    Sosyal medya platformu 'TikTok'tan 22 Mart'ta kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı belirlenen Pakistanlı N.M., yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilerek, kolluk kuvvetlerince yakalandı. Hakkındaki adli işlemin ardından Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen N.M., 19 Nisan'da İstanbul Havalimanı üzerinden sınır dışı edildi.

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