Â°
Åžehir seÃ§iniz
    BÄ°ST2.4820.76EURO15.840.23USD14.58-0.07ALTIN922.03-0.01
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    YaÅŸamKadÄ±nlarÄ±n gizlice videolarÄ±nÄ± çekip paylaÅŸan 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±
    HaberlerYaÅŸam Haberleri KadÄ±nlarÄ±n gizlice videolarÄ±nÄ± çekip paylaÅŸan 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±
    ABONE OL

    KadÄ±nlarÄ±n gizlice videolarÄ±nÄ± çekip paylaÅŸan 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

    KadÄ±nlarÄ±n gizlice videolarÄ±nÄ± Ã§ekerek, sosyal medyadan paylaÅŸan 2 kiÅŸi, polis tarafÄ±ndan yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

    13.04.2022 - 07:19 | | Ali TÄ°NBEK/Ä°STANBUL,(DHA)
    KadÄ±nlarÄ±n gizlice videolarÄ±nÄ± çekip paylaÅŸan 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

    Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kadÄ±nlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin gizlice Ã§ekilip sosyal medyada yayÄ±nlanmasÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti. Ekipler, yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Ã§eken kiÅŸilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduÄŸunu tespit etti. ÅžÃ¼phelilerden Z.W. GaziosmanpaÅŸa'da, U.M. ise KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de, GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin dÃ¼zenlendiÄŸi operasyonla yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor

    Kara kÄ±ÅŸ geri döndü! Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 20 santimetreyi geçti
    Ä°lgili Haber
    Kara kÄ±ÅŸ geri döndü! Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 20 santimetreyi geçti
    Bakan KasapoÄŸlu öÄŸrencilerle sahurda bir araya geldi
    Ä°lgili Haber
    Bakan KasapoÄŸlu öÄŸrencilerle sahurda bir araya geldi

    GÜNCEL HABERLER

    DünyanÄ±n en iyi çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±na sahip ÅŸirketleri açÄ±klandÄ±! Zirve deÄŸiÅŸmedi...

    DünyanÄ±n en iyi çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±na sahip ÅŸirketleri açÄ±klandÄ±! Zirve deÄŸiÅŸmedi...

    SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± resmen duyurdu! FlaÅŸ karar, güncelleme yapÄ±ldÄ±, artÄ±k...

    SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± resmen duyurdu! FlaÅŸ karar, güncelleme yapÄ±ldÄ±, artÄ±k...

    Japon araÅŸtÄ±rmacÄ±dan Ukrayna'daki yÄ±kÄ±mÄ± gösteren 3 boyutlu harita

    Japon araÅŸtÄ±rmacÄ±dan Ukrayna'daki yÄ±kÄ±mÄ± gösteren 3 boyutlu harita

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± resmen duyurdu! FlaÅŸ karar, güncelleme yapÄ±ldÄ±, artÄ±k...

    SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± resmen duyurdu! FlaÅŸ karar, güncelleme yapÄ±ldÄ±, artÄ±k...

    SÄ±radaki Haber
    Japon araÅŸtÄ±rmacÄ±dan Ukrayna'daki yÄ±kÄ±mÄ± gösteren 3 boyutlu harita

    Japon araÅŸtÄ±rmacÄ±dan Ukrayna'daki yÄ±kÄ±mÄ± gösteren 3 boyutlu harita

    SÄ±radaki Haber
    Bakan Nebati duyurdu! Dün rekora imza attÄ±, tarihinin en yüksek kapanÄ±ÅŸÄ±...

    Bakan Nebati duyurdu! Dün rekora imza attÄ±, tarihinin en yüksek kapanÄ±ÅŸÄ±...

    SÄ±radaki Haber
    Kamudaki 700 bin iÅŸçiye müjde! Ä°kramiye (tediye) ödemesi yapÄ±lacak! Kim, ne kadar ikramiye alacak?

    Kamudaki 700 bin iÅŸçiye müjde! Ä°kramiye (tediye) ödemesi yapÄ±lacak! Kim, ne kadar ikramiye alacak?

    SÄ±radaki Haber