Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kadÄ±nlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin gizlice Ã§ekilip sosyal medyada yayÄ±nlanmasÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti. Ekipler, yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Ã§eken kiÅŸilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduÄŸunu tespit etti. ÅžÃ¼phelilerden Z.W. GaziosmanpaÅŸa'da, U.M. ise KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de, GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin dÃ¼zenlendiÄŸi operasyonla yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor