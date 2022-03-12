Kadıköy'de yardım isteyen kadının alışverişini polis yaptı

Acıbadem Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Şükran isimli kadın, dün öğle saatlerinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Yüzde 50 engelliyim. Hava şartları yüzünden evde mahsur kaldım. Erzakım bitti, yalnızım, yardım edin" diyerek yardım istedi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, çağrı üzerine kadının evine gitti. Kısa sürede kapısında polisleri gören kadın, "Ne çabuk geldiniz" diyerek, şaşkınlığını gizleyemedi. Polis memurları, kadının verdiği listedeki alış verişi yaptı. Poşetleri teslim alan kadın, teşekkür ederek, polis ekiplerini uğurladı.