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    YaşamKaçak sigara' operasyonu: 2 gözaltı
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    Kaçak sigara' operasyonu: 2 gözaltı

    İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 81 bin boş makaron ile 3 bin 820 doldurulmuş tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

    10.04.2022 - 11:31 | | DHA
    Kaçak sigara' operasyonu: 2 gözaltı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Uzunhasanlar Mahallesi'ndeki bir evde, kaçak sigara üretildiği bilgisinin ardından harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 81 bin boş makaron, 3 bin 820 doldurulmuş tütün, 5 bin naylon sigara paketleme ambalajı, 80 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara doldurma makinesi, 1 kompresör ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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