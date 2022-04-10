Kaçak sigara' operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Uzunhasanlar Mahallesi'ndeki bir evde, kaçak sigara üretildiği bilgisinin ardından harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 81 bin boş makaron, 3 bin 820 doldurulmuş tütün, 5 bin naylon sigara paketleme ambalajı, 80 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara doldurma makinesi, 1 kompresör ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.