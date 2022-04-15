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    Kaçak cep telefonu operasyonu

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 61 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Çıkan arbedede fenalaşan bir jandarma astsubay hastanelik oldu.

    15.04.2022 - 08:58 | | DHA
    Kaçak cep telefonu operasyonu

    Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışma sonrası Kurtuluş Mahallesi, General Şükrü Kanadlı Caddesindeki bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı bilgi üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri ile iş yeri sahipleri arasında arbede çıktı. Arbede sırasında bir jandarma astsubay fenalaşarak Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yerinde yapılan aramada 61 adet IMEI kaydı bulunmayan cep telefonu ve çok sayıda kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın M.P, Ö.S, H.İ.P, M.S.S ve S.S. adlı 5 kişi göz altına alındı.

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