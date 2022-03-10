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    Yaşamİzmit'te üniversite öğrencisi ağaca asılı halde bulundu
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    İzmit'te üniversite öğrencisi ağaca asılı halde bulundu

    İzmit'te üniversite öğrencisi Hakan Akdeniz (22), ağaçta ipe asılı halde bulundu. Akdenizin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    10.03.2022 - 18:34 | | DHA
    İzmit'te üniversite öğrencisi ağaca asılı halde bulundu

    Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Akdeniz'den, geçen pazartesi akşam saatlerinde yaşadığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Arkadaşlarının endişelenmesi üzerine ailesine haber verildi. Denizli'de yaşayan baba Erdal Akdeniz, İzmite gelerek polise başvurdu. En son görüldüğü yer olan Çayırköy bölgesinde çalışma başlatan jandarma, gidebileceği farklı adreslerde aramalarını sürdürdü. Aramaların 3'üncü gününde Hakan Akdeniz'in cansız bedeni, en son görüldüğü yer olan öğrenci yurdundan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Çayırköy bölgesindeki ağaçlık alanda bir ağaca asılı halde bulundu. Hakan Akdeniz'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Akdenizün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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