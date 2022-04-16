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    Yaşamİzmir'de 53 kaçak göçmen kurtarıldı
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    İzmir'de 53 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları sırada Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

    16.04.2022 - 07:50 | | DHA
    İzmir'de 53 kaçak göçmen kurtarıldı

     

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmeni kurtardı. Öte yandan, Seferihisar ilçesi açıklarında ise Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Toplamda kurtarılan 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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