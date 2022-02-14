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    Yaşamİzmir'de 21 yaşındaki genç kız şüpheli şekilde hayatını kaybetti
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    İzmir'de 21 yaşındaki genç kız şüpheli şekilde hayatını kaybetti

    İzmir’in Ödemiş ilçesinde, rahatsızlanması sonucunda hastaneye kaldırılan Duygu Huriye A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    14.02.2022 - 08:35 |
    İzmir'de 21 yaşındaki genç kız şüpheli şekilde hayatını kaybetti

    Olay, Bengisu Mahallesi'nde 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde oturduğu sırada rahatsızlanan Duygu Huriye A., (21) Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın kanında uyuşturucu madde olduğu öne sürüldü. Genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Duygu Huriye A.’nın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
    Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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