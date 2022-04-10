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    Yaşamİstanbul'da sır olay! Mantar toplamaya gelenler ceset buldu
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    İstanbul'da sır olay! Mantar toplamaya gelenler ceset buldu

    Arnavutköy’deki ormanlık bir alanda erkek cesedi bulundu. 38 gün önce öldüğü tespit edilen ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    10.04.2022 - 22:28 | | İHA
    İstanbul'da sır olay! Mantar toplamaya gelenler ceset buldu

    Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğazköy mevkiindeki ormanlık alanda mantar toplamaya gelen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede hareketsiz yatan şahsın ölü olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında, 38 gün önce başından vurularak öldüğü belirlenen cesedin Kadir Sütçü adında erkek şahsa ait olduğu öğrenildi. Ekipler, olay yerindeki delilleri toplayarak emniyete götürürken, Kadir Sütçü’nün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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