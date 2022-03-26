İstanbul’da kapalı yollar (26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar)! İstanbul yarı maratonu nedeniyle İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler?

İstanbul’da kapalı yollar merak ediliyor. İstanbul Yarı Maratonu için Cumartesi ve Pazar günleri bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik bu kapsamda trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. İstanbul yarı maratonu 2022 kapalı yollar sorgulaması başladı. İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

KAPALI YOLLAR (26-27 MART İSTANBUL YARI MARATONU 2022 KAPALI YOLLAR)

Maraton nedeniyle bugün saat 17.00 ile 27 Mart Pazar saat 14.00 arası Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstünün trafiğe kapatılacak.

Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı, Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arasının, 27 Mart 02.00-14.00 saatlerinde araç trafiğine kapalı olacak.

Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alınan karar doğrultusunda Cumartesi günü saat 17.00 ile Pazar günü saat 14.00 arasında kapanacak yollar:

Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

Pazar günü saat 02.00 - 14.00 arası kapanacak yollar

Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası

Namık Kemal varyant dönüşleri

Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı

Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası

Pazar günü saat 06.00 - 13.30 arası kapanacak yollar

Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

Atatürk Bulvarı’ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Galata Köprüsü çift yönlü olarak

Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak’tan Sirkeci istikametine kapatılacak.

Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.

Yevadut Caddesi’nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti

akım verilmeyecek.

Savaklar Caddesi’nden Ayvansaray’a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar

E5 Güney Ayvansaray’a inişler

Pazar günü saat 06.00 - 14.00 arası kapanacak yollar

Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş

yapılmayacaktır.)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş

yapılmayacaktı)

Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)

Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek.)

Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları

Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş

geliş açık olacak şekilde )

Ayvansaray’a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.

KAPANAN YOLLARA YÖNELİK ALTERNATİF GÜZERGAHLAR İSE ŞÖYLE

Atatürk Bulvarı

Avrasya Tünel

Atatürk Köprüsü

Haliç Köprüsü

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

D 100 Kuzey Güney Yol

Türkeli Caddesi

Aksaray Caddesi

Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

Kızılelma Caddesi

Onuncu Yıl Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri

Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar