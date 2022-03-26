İstanbul’da kapalı yollar (26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar)! İstanbul yarı maratonu nedeniyle İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler?
Pazar günü maraton nedeniyle kapalı yollar araştırılıyor. İstanbul'da 27 Mart'ta İstanbul Yarı Maratonu düzenlenecek. İstanul’da hafta sonu trafiğe çıkacak vatandaşlar İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle cumartesi ve pazar günü hangi yolların kapalı olduğunu sorguluyor. İşte 26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar maraton nedeniyle kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…
İstanbul’da kapalı yollar merak ediliyor. İstanbul Yarı Maratonu için Cumartesi ve Pazar günleri bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik bu kapsamda trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. İstanbul yarı maratonu 2022 kapalı yollar sorgulaması başladı. İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…
KAPALI YOLLAR (26-27 MART İSTANBUL YARI MARATONU 2022 KAPALI YOLLAR)
Maraton nedeniyle bugün saat 17.00 ile 27 Mart Pazar saat 14.00 arası Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstünün trafiğe kapatılacak.
Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı, Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arasının, 27 Mart 02.00-14.00 saatlerinde araç trafiğine kapalı olacak.
Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Alınan karar doğrultusunda Cumartesi günü saat 17.00 ile Pazar günü saat 14.00 arasında kapanacak yollar:
Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü
Pazar günü saat 02.00 - 14.00 arası kapanacak yollar
Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası
Namık Kemal varyant dönüşleri
Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı
Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası
Pazar günü saat 06.00 - 13.30 arası kapanacak yollar
Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak
Atatürk Bulvarı’ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları
Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Galata Köprüsü çift yönlü olarak
Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak’tan Sirkeci istikametine kapatılacak.
Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.
Yevadut Caddesi’nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti
akım verilmeyecek.
Savaklar Caddesi’nden Ayvansaray’a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar
E5 Güney Ayvansaray’a inişler
Pazar günü saat 06.00 - 14.00 arası kapanacak yollar
Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri
Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş
yapılmayacaktır.)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş
yapılmayacaktı)
Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)
Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek.)
Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları
Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş
geliş açık olacak şekilde )
Ayvansaray’a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.
KAPANAN YOLLARA YÖNELİK ALTERNATİF GÜZERGAHLAR İSE ŞÖYLE
Atatürk Bulvarı
Avrasya Tünel
Atatürk Köprüsü
Haliç Köprüsü
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
D 100 Kuzey Güney Yol
Türkeli Caddesi
Aksaray Caddesi
Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)
Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
Kızılelma Caddesi
Onuncu Yıl Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri
Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar