°
Şehir seçiniz
    BİST2.176-0.03EURO16.350.16USD14.870.32ALTIN932.23-0.05
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşamİstanbul’da kapalı yollar (26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar)! İstanbul yarı maratonu nedeniyle İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler?
    HaberlerYaşam Haberleri İstanbul’da kapalı yollar (26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar)! İstanbul yarı maratonu nedeniyle İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler?
    ABONE OL

    İstanbul’da kapalı yollar (26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar)! İstanbul yarı maratonu nedeniyle İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler?

    Pazar günü maraton nedeniyle kapalı yollar araştırılıyor. İstanbul'da 27 Mart'ta İstanbul Yarı Maratonu düzenlenecek. İstanul’da hafta sonu trafiğe çıkacak vatandaşlar İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle cumartesi ve pazar günü hangi yolların kapalı olduğunu sorguluyor. İşte 26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar maraton nedeniyle kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

    26.03.2022 - 10:59 |
    İstanbul’da kapalı yollar (26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar)! İstanbul yarı maratonu nedeniyle İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler?

    İstanbul’da kapalı yollar merak ediliyor. İstanbul Yarı Maratonu için Cumartesi ve Pazar günleri bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik bu kapsamda trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. İstanbul yarı maratonu 2022 kapalı yollar sorgulaması başladı. İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

    KAPALI YOLLAR (26-27 MART İSTANBUL YARI MARATONU 2022 KAPALI YOLLAR)

    Maraton nedeniyle bugün saat 17.00 ile 27 Mart Pazar saat 14.00 arası Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstünün trafiğe kapatılacak.

    Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı, Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arasının, 27 Mart 02.00-14.00 saatlerinde araç trafiğine kapalı olacak.

    Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

    İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

    Alınan karar doğrultusunda Cumartesi günü saat 17.00 ile Pazar günü saat 14.00 arasında kapanacak yollar:

    Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

    Pazar günü saat 02.00 - 14.00 arası kapanacak yollar

    Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası
    Namık Kemal varyant dönüşleri
    Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı
    Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası

    Pazar günü saat 06.00 - 13.30 arası kapanacak yollar

    Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

    Atatürk Bulvarı’ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

    Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

    Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

    Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

    Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

    Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

    Galata Köprüsü çift yönlü olarak

    Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak’tan Sirkeci istikametine kapatılacak.

    Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.

    Yevadut Caddesi’nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti
    akım verilmeyecek.

    Savaklar Caddesi’nden Ayvansaray’a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar

    E5 Güney Ayvansaray’a inişler

    Pazar günü saat 06.00 - 14.00 arası kapanacak yollar

    Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri

    Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş
    yapılmayacaktır.)

    Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş
    yapılmayacaktı)

    Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)

    Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.

    Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek.)

    Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları

    Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş
    geliş açık olacak şekilde )

    Ayvansaray’a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.

    KAPANAN YOLLARA YÖNELİK ALTERNATİF GÜZERGAHLAR İSE ŞÖYLE

    Atatürk Bulvarı

    Avrasya Tünel

    Atatürk Köprüsü

    Haliç Köprüsü

    Vatan Caddesi

    Millet Caddesi

    Fevzipaşa Caddesi

    D 100 Kuzey Güney Yol

    Türkeli Caddesi

    Aksaray Caddesi

    Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)

    Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

    Kızılelma Caddesi

    Onuncu Yıl Caddesi

    Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri

    Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar

     

    GÜNCEL HABERLER

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminatsız kovulan çalışanlara güzel haber

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminatsız kovulan çalışanlara güzel haber

    MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

    MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

    Ukrayna-Rusya savaşında dünyayı bekleyen yeni kriz: Nikel

    Ukrayna-Rusya savaşında dünyayı bekleyen yeni kriz: Nikel

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminatsız kovulan çalışanlara güzel haber

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminatsız kovulan çalışanlara güzel haber

    Sıradaki Haber
    Emlak vergisi ödeme tarihleri! Son ödeme tarihi ne zaman, nasıl ödenir? Emlak vergisi ödenmezse cezası ne kadar?

    Emlak vergisi ödeme tarihleri! Son ödeme tarihi ne zaman, nasıl ödenir? Emlak vergisi ödenmezse cezası ne kadar?

    Sıradaki Haber
    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber
    Zelenskiy: Erdoğan ve NATO liderleriyle görüştüm

    Zelenskiy: Erdoğan ve NATO liderleriyle görüştüm

    Sıradaki Haber