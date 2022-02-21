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    Yaşamİstanbul'da feci TIR kazası: 2 ölü, 3 yaralı
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    İstanbul'da feci TIR kazası: 2 ölü, 3 yaralı

    Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda otomobil önündeki TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    21.02.2022 - 23:21 | | İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)
    İstanbul'da feci TIR kazası: 2 ölü, 3 yaralı

    Kaza, saat 21.30 sıralarında Bahçeşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Adı bilinmeyen sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan 68 HY 363 plakalı otomobil, önündeki TIR'a çarptı. TIR'ın altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardında çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri araçtan çıkarıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

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