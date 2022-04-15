°
Şehir seçiniz
    BİST2.4760.03EURO15.83-0.11USD14.630.22ALTIN929.140.22
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşamİstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı
    HaberlerYaşam Haberleri İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı
    ABONE OL

    İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı

    İstanbul'da 6 ilçede 52 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası kesildi.

    15.04.2022 - 08:56 |
    İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube

    Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu, Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de 52 farklı adrese helikopter ve özel harekât destekli operasyon düzenledi.

    Şok evleri olarak adlandırılan adreslerde insani olmayan koşullarda yaşamaya zorlanan 230'u Afganistan, 195'i Pakistan olmak üzere toplam 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası uygulandı. Göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Otomobil sahibi herkesi ilgilendiriyor! Fahiş fiyat için düğmeye basıldı Servis ücreti...

    Otomobil sahibi herkesi ilgilendiriyor! Fahiş fiyat için düğmeye basıldı Servis ücreti...

    Kamuda istihdam fırsatı! KPSS şartı yok, ilkokul mezunları da başvurabiliyor, bugün son gün...

    Kamuda istihdam fırsatı! KPSS şartı yok, ilkokul mezunları da başvurabiliyor, bugün son gün...

    Ücretli çalışan sayısında artış! TÜİK rakamları duyurdu

    Ücretli çalışan sayısında artış! TÜİK rakamları duyurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobil sahibi herkesi ilgilendiriyor! Fahiş fiyat için düğmeye basıldı Servis ücreti...

    Otomobil sahibi herkesi ilgilendiriyor! Fahiş fiyat için düğmeye basıldı Servis ücreti...

    Sıradaki Haber
    Kamuda istihdam fırsatı! KPSS şartı yok, ilkokul mezunları da başvurabiliyor, bugün son gün...

    Kamuda istihdam fırsatı! KPSS şartı yok, ilkokul mezunları da başvurabiliyor, bugün son gün...

    Sıradaki Haber
    6 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltın var

    6 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltın var

    Sıradaki Haber
    Rusya'nın batan amiral gemisi Boğaz'dan geçerken görüntülenmişti

    Rusya'nın batan amiral gemisi Boğaz'dan geçerken görüntülenmişti

    Sıradaki Haber