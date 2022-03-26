°
Şehir seçiniz
    BİST2.176-0.03EURO16.350.16USD14.870.32ALTIN932.23-0.05
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşamİnternette gördüğü arabayı satın almak için Ankara'ya geldi sonrası korkunç!
    HaberlerYaşam Haberleri İnternette gördüğü arabayı satın almak için Ankara'ya geldi sonrası korkunç!
    ABONE OL

    İnternette gördüğü arabayı satın almak için Ankara'ya geldi sonrası korkunç!

    Şırnak'ın Cizre ilçesinden internette gördüğü aracı almak için Ankara'ya gelen Hüseyin Angi, kendisini karşılayan 2 kişi tarafından cep telefonu ve cüzdanı alınarak av tüfeği ile öldürüldü. Kaçan 2 şüpheli ile ilan sahibi gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

    26.03.2022 - 19:50 | | İHA
    İnternette gördüğü arabayı satın almak için Ankara'ya geldi sonrası korkunç!

    Şırnak'ta oturan 2 çocuk sahibi muhasebeci Hüseyin Angi, internette gördüğü satılık araç ilanının sahibi M.T.'yi arayarak aracı almak istediğini söyledi. Angi, M.T. ile telefonda anlaşması üzerine aracı görmek ve almak için 23 Mart'ta Ankara'ya geldi. İ.A. ve R.S. adlı kişiler, Hüseyin Angi'yi kiralık araçla karşılayıp, söz konusu aracı göstermek için Gölbaşı ilçesine götürdü. Şüpheliler, Angi'yi patika yolda silah zoruyla araçtan indirip, av tüfeği ile 2 el ateş ederek öldürdü. Şüpheliler, Angi'nin cesedini, üzerindeki cep telefonu ile cüzdanını aldıktan sonra aracın bagajına koyup, Dikilitaş köyü mevkisinde sazlık alana attı. Cep telefonunu ise kırıp toprağa gömdüler. İ.A. ve R.S., olayda kullandıkları aracı temizleyip, av tüfeğini Karaali köyü yolu üzerinde atıl vaziyetteki fabrika bahçesine saklayarak uzaklaştı.

    Hüseyin Angi'ye ulaşamayan yakınlarının şüphelenip, polise başvurması üzerine yapılan araştırmada Angi'nin cesedi sazlık alanda bulundu. Polisin çalışması sonucu kaçan şüpheliler İ.A. ve R.S. ile ilan sahibi M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği de bulundu.

    Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık', İ.A. ve R.S. ise 'birden fazla kişi tarafından yağma', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından mahkemece tutuklandı. 

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul Boğazı'nda ikinci mayın alarmı

    İstanbul Boğazı'nda ikinci mayın alarmı

    Elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Faturalara yansıyor, yüzde 50 oranında...

    Elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Faturalara yansıyor, yüzde 50 oranında...

    Biden'dan Ukrayna sınırında Putin'e mesaj: Başaramadın

    Biden'dan Ukrayna sınırında Putin'e mesaj: Başaramadın

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Boğazı'nda ikinci mayın alarmı

    İstanbul Boğazı'nda ikinci mayın alarmı

    Sıradaki Haber
    Elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Faturalara yansıyor, yüzde 50 oranında...

    Elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Faturalara yansıyor, yüzde 50 oranında...

    Sıradaki Haber
    Biden'dan Ukrayna sınırında Putin'e mesaj: Başaramadın

    Biden'dan Ukrayna sınırında Putin'e mesaj: Başaramadın

    Sıradaki Haber
    Milyonlarca kadın çalışanı kapsıyor! 306 TL fazla ödeniyor! Hiçbir kesinti yok, başvuran alıyor...

    Milyonlarca kadın çalışanı kapsıyor! 306 TL fazla ödeniyor! Hiçbir kesinti yok, başvuran alıyor...

    Sıradaki Haber