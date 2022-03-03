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    Yaşamİlkokul bahçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı
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    İlkokul bahçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Malatya'da ilkokulun bahçesinde gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

    03.03.2022 - 17:50 |
    İlkokul bahçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Olay, akşam saatlerinde Zaviye Mahallesi'ndeki Alpaslan İlkokulu bahçesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada Kutluhan B. (17) ile Furkan C. (17) bıçak darbeleri ile yaralandı.

    Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 yaralıyı Turgut Özal Tıp Merkezi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavgaya karıştığını belirlenen 2 kişiyi ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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