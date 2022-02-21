İlk cemre düştü! 2. Cemre ne zaman düşecek, ikinci cemre nereye düşer? Baharın müjdecisi cemre düşme tarihleri!

Baharın gelişini müjdeleyen cemre her sene olduğu gibi bu yıl da sorgulanıyor. Şubat'ın son haftası ile Mart'ın ilk haftasında havaya, suya ve toprağa 3 cemre düşüyor. İlk cemre düştü, ikindi cemre ne zaman düşecek, 2. cemre nereye düşecek?

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.