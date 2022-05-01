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    YaşamIğdır'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
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    Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

    Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.

    01.05.2022 - 10:05 |
    Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

    Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, ecstasy ve sentetik ecza malzemesi ele geçirilirken 34 kişi gözaltına alındı.

    Bu kişilerden 26'sı, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklanırken 2'si de adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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