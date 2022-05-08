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    İETT Otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı; 3 yaralı

    Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

    08.05.2022 - 17:10 | | İHA
    İETT Otobüsünün çarptığı otomobil refüje çıktı; 3 yaralı

    Kaza, saat 15.15 sıralarında Yenimahalle Galericiler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cebeci Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden M.T. yönetimindeki İETT otobüsü, Galericiler Caddesinde seyreden 34 RL 0662 plakalı otomobile kavşakta yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil refüje çıktı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil içinde yaralanan üç kişiyi hastaneye kaldırdı. 36ES hatlı otobüsün yolcuları başka otobüslere bindirilirken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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