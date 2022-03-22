İçinde 61 bin Euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı

Kayseri’de bir eve giren hırsızlar içinde 61 bin Euro’nun bulunduğu çelik kasayı çaldı. Ev sahibinin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını E.A. (32), E.A. (15) ve S.A.’nın (35) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan çelik kasa ise, şüphelilerin evlerinin bahçesine gömülü halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.