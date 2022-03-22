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    Yaşamİçinde 61 bin Euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı
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    İçinde 61 bin Euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı

    Kayseri’de, içinde 61 bin Euro bulunan çelik kasayı çalıp, paraları aldıktan sonra toprağa gömen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

    22.03.2022 - 09:18 | | DHA
    İçinde 61 bin Euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı

    Kayseri’de bir eve giren hırsızlar içinde 61 bin Euro’nun bulunduğu çelik kasayı çaldı. Ev sahibinin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını E.A. (32), E.A. (15) ve S.A.’nın (35) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan çelik kasa ise, şüphelilerin evlerinin bahçesine gömülü halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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