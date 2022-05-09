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    Yaşamİç çamaşırı çaldı kasiyere bıçak çekti! Polisi görünce ağlamaya başladı
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    İç çamaşırı çaldı kasiyere bıçak çekti! Polisi görünce ağlamaya başladı

    Antalya’da bir zincir marketten iç çamaşırı çaldığı ileri sürülen genç kadın, kendisini yakalayıp üzerini aramak isteyen kasiyeri kelebek tabir edilen bıçakla tehdit etti. Olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan kadın, ekip otosu içerisinde uzun süre gözyaşı döktü.

    09.05.2022 - 15:59 | | İHA
    İç çamaşırı çaldı kasiyere bıçak çekti! Polisi görünce ağlamaya başladı

    Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki bir zincir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete giren E.B. (28) alışveriş yaparken aldığı iç çamaşırları çantasına koyup kasaya yöneldi. Diğer aldığı ürünlerin ücretini kasada ödeyen E.B.’nin hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıktığı sırada E.B.’nin yanına gelerek üzerini aradı, ardından çantasındaki iç çamaşırları gördü. Yaşanan arbedede E.B., üzerindeki kelebek tabir edilen bıçakla kasiyeri kendisini bırakması için tehdit etti. Diğer market çalışanlarının araya girmesiyle şüpheli kadın tekrar içeriye alınırken, olay yerine polis çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, E.B.’yi ekip otosuna bindirdi. Sürekli ağladığı gözlenen kadın, kasiyerin şikayeti üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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