°
Şehir seçiniz
    BİST2.0410.16EURO15.530.57USD13.630.30ALTIN818.961.06
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamHostes Nilgün'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi
    HaberlerYaşam Haberleri Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi
    ABONE OL

    Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi

    Aydın'da, kapısı açık olan öğrenci servisinden düşen hostes Nilgün Ediz'in (37) ölümüne neden olan şoför Ümit Çeker (53) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Çeker'in, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    16.02.2022 - 16:56 | | Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)
    Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi

    Olay, geçen yıl 5 Kasım'da saat 18.30 sıralarında, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nun arkasında meydana geldi. Ümit Çeker, kullandığı öğrenci servisiyle bir öğrenciyi okulun arkasındaki adrese bıraktıktan sonra hareket etti. Bu sırada serviste hostes olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Nilgün Ediz, dengesini kaybedip, açık olan kapıdan düşerek beton zemine başını çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ediz'i Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Ediz, doktorların müdahalesine rağmen, ertesi gün yaşamını yitirdi.

    BEYİN KANAMASINDAN ÖLMÜŞ

    Ediz'in ölümüyle ilgili, ikinci kez gözaltına alınan servis şoförü Ümit Çeker ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Ümit Çeker hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Çeker'in, "Hareket ettiğimde hostes Nilgün Ediz'i yerde gördüm. Düştüğü anı görmedim" ifadesine yer verildi. Ediz'in kesin ölüm nedeninin de otopsi raporunda, künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları, beyin kontüzyonu ve beyin kanaması neticesinde gerçekleştiği de belirtildi. İddianamede, Çeker'in alkolsüz olduğu, suçun bilinçli taksirle işlendiğine ilişkin herhangi bir delilin de bulunmadığına dikkat çekildi.

      GÜNCEL HABERLER

      Telegram'da kadınlar için büyük tehlike! Çıplak fotoğraflar...

      Telegram'da kadınlar için büyük tehlike! Çıplak fotoğraflar...

      Bakan Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

      Bakan Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

      Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar! Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları

      Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar! Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Telegram'da kadınlar için büyük tehlike! Çıplak fotoğraflar...

      Telegram'da kadınlar için büyük tehlike! Çıplak fotoğraflar...

      Sıradaki Haber
      Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

      Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

      Sıradaki Haber
      Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

      Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

      Sıradaki Haber
      EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

      EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

      Sıradaki Haber