°
Şehir seçiniz
    BİST2.1440.50EURO16.370.30USD14.800.72ALTIN918.060.09
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamHicabi Pala: Kısa sürede büyüdük
    HaberlerYaşam Haberleri Hicabi Pala: Kısa sürede büyüdük
    ABONE OL

    Hicabi Pala: Kısa sürede büyüdük

    Genç yatırımcı Hicabi Pala, "Finans sektöründe bazı açıkları ve fırsatların henüz keşfedilmeyip, yapılmadığını fark edip, ben ve Tolga Dinler "Biz neden olmayalım?" düşüncesiyle 2020’de Dubai’de "Level Up İnvest" şirketini kurduklarını belirtti.

    18.03.2022 - 20:59 |
    Hicabi Pala: Kısa sürede büyüdük

    Pala, "Başlarda bizler açtığımız bu şirket çok kısa sürede yakın çevremize ve geniş kitlelere hitap etmeye başladık diyebilirim. "Level Up İnvest" şirketi sadece hissedarlara hizmet veren, borsada kaybeden %95’lik alanda değil %5’lik kazanan büyük alana girmeyi başarıp, diğer yatırımcılardan farklarını büyük bir ölçüde kanıtlayan, sektöründe öncü bir firma diyebilirim.  Finans sektörüne farklı bir bakış açısıyla girdik diyebilirim, kendimizi açıkçası "Finansın Toyota’sı" olma yolunda olduğumuzu düşünüyorum. Yurtdışındaki faaliyetlerimiz hızlanınca, 2021 yılında Türkiye’de de ofis açma kararını aldık. Ve İstanbul’da şubemizi açtık. Türkiye dışında ayrıca Fransa’da da şirketimizin şubesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, şu anda şirketler grubumuz olarak elimizde 19 marka ile farklı alanlarda iş alanımızı sürdürmekteyiz." diye sözlerini iletti

    GÜNCEL HABERLER

    Türkiye için sevindiren gelişme! Uzmanlar açıkladı: 5-10 sene sonra buralar uçacak...

    Türkiye için sevindiren gelişme! Uzmanlar açıkladı: 5-10 sene sonra buralar uçacak...

    Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği görüntüler ortaya çıktı!

    Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği görüntüler ortaya çıktı!

    On Numara sonuçları açıklandı! 18 Mart On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

    On Numara sonuçları açıklandı! 18 Mart On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye için sevindiren gelişme! Uzmanlar açıkladı: 5-10 sene sonra buralar uçacak...

    Türkiye için sevindiren gelişme! Uzmanlar açıkladı: 5-10 sene sonra buralar uçacak...

    Sıradaki Haber
    Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği görüntüler ortaya çıktı!

    Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği görüntüler ortaya çıktı!

    Sıradaki Haber
    ABD'den Türkiye'ye teklif: S-400'leri Ukrayna'ya verin F-35'leri alın

    ABD'den Türkiye'ye teklif: S-400'leri Ukrayna'ya verin F-35'leri alın

    Sıradaki Haber
    Polis memurlarının şark süreleri kaç yıl oldu? İşte il il polislerin hizmet süreleri!

    Polis memurlarının şark süreleri kaç yıl oldu? İşte il il polislerin hizmet süreleri!

    Sıradaki Haber