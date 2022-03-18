Hicabi Pala: Kısa sürede büyüdük

Pala, "Başlarda bizler açtığımız bu şirket çok kısa sürede yakın çevremize ve geniş kitlelere hitap etmeye başladık diyebilirim. "Level Up İnvest" şirketi sadece hissedarlara hizmet veren, borsada kaybeden %95’lik alanda değil %5’lik kazanan büyük alana girmeyi başarıp, diğer yatırımcılardan farklarını büyük bir ölçüde kanıtlayan, sektöründe öncü bir firma diyebilirim. Finans sektörüne farklı bir bakış açısıyla girdik diyebilirim, kendimizi açıkçası "Finansın Toyota’sı" olma yolunda olduğumuzu düşünüyorum. Yurtdışındaki faaliyetlerimiz hızlanınca, 2021 yılında Türkiye’de de ofis açma kararını aldık. Ve İstanbul’da şubemizi açtık. Türkiye dışında ayrıca Fransa’da da şirketimizin şubesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, şu anda şirketler grubumuz olarak elimizde 19 marka ile farklı alanlarda iş alanımızı sürdürmekteyiz." diye sözlerini iletti