Hepsi kamyondan çıktı! 152 kişi...

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytineli Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gideceğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından mahallede bulunan 2 kamyonun içindeki 138’i Afgan, 10’u Suriyeli ve 4’ü Pakistanlı 152 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.