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    YaşamHepsi kamyondan çıktı! 152 kişi...
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    Hepsi kamyondan çıktı! 152 kişi...

    İzmir'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gidecekleri belirlenen, 2 kamyon içindeki 152 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

    05.03.2022 - 11:23 | | DHA
    Hepsi kamyondan çıktı! 152 kişi...

    Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytineli Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gideceğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından mahallede bulunan 2 kamyonun içindeki 138’i Afgan, 10’u Suriyeli ve 4’ü Pakistanlı 152 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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