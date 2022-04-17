Â°
Åžehir seÃ§iniz
    BÄ°ST2.4940.77EURO15.880.20USD14.620.15ALTIN928.500.15
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    YaÅŸamHemzemin geçitte feci kaza! Baba ve oÄŸlu yaralÄ±
    HaberlerYaÅŸam Haberleri Hemzemin geçitte feci kaza! Baba ve oÄŸlu yaralÄ±
    ABONE OL

    Hemzemin geçitte feci kaza! Baba ve oÄŸlu yaralÄ±

    Ä°zmir'in Ã–demiÅŸ ilÃ§esinde, kontrolsÃ¼z hemzemin geÃ§itte yolcu treni Ã§arpan otomobildeki baba-oÄŸul yaralandÄ±. Tren yolcularÄ±, otobÃ¼slerle Ä°zmir'e gÃ¶nderildi.Â

    17.04.2022 - 17:48 | | DHA
    Hemzemin geçitte feci kaza! Baba ve oÄŸlu yaralÄ±
    Tren hemzemin geçitte otomobile çarptÄ±: Baba ve oÄŸlu yaralÄ±
    Tren hemzemin geçitte otomobile çarptÄ±: Baba ve oÄŸlu yaralÄ±
    Tren hemzemin geçitte otomobile çarptÄ±: Baba ve oÄŸlu yaralÄ±
    Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

    Kaza, saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda, ÃœÃ§eylÃ¼l Mahallesi'ndeki kontrolsÃ¼z hemzemin geÃ§itte meydana geldi. Ã–demiÅŸ-Ä°zmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsÃ¼z ÅŸekilde hemzemin geÃ§ide girdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len 64 LS 368 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. Metrelerce sÃ¼rÃ¼klenen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin GÃ¼veme (21) ve yanÄ±ndaki babasÄ± Cengiz GÃ¼veme (51) aÄŸÄ±r yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla Ã–demiÅŸ Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lÄ±p, tedaviye alÄ±ndÄ±. Trendeki yolcular, aktarÄ±ldÄ±klarÄ± otobÃ¼slerle yolculuklarÄ±na devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

    Â 

      GÜNCEL HABERLER

      Müjdeli haber geldi! 3 bölgeyi birbirine baÄŸlayacak, artÄ±k sadece 3 saat sürecek

      Müjdeli haber geldi! 3 bölgeyi birbirine baÄŸlayacak, artÄ±k sadece 3 saat sürecek

      CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mahmud Abbas ile görüÅŸtü

      CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mahmud Abbas ile görüÅŸtü

      Türk ekonomisine nefes aldÄ±racak buluÅŸ! Milyonlarca liralÄ±k katkÄ± yapacak

      Türk ekonomisine nefes aldÄ±racak buluÅŸ! Milyonlarca liralÄ±k katkÄ± yapacak

      Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

      Müjdeli haber geldi! 3 bölgeyi birbirine baÄŸlayacak, artÄ±k sadece 3 saat sürecek

      Müjdeli haber geldi! 3 bölgeyi birbirine baÄŸlayacak, artÄ±k sadece 3 saat sürecek

      SÄ±radaki Haber
      ÇamlÄ±ca Camii otoparkÄ±nda otomobil yangÄ±nÄ±

      ÇamlÄ±ca Camii otoparkÄ±nda otomobil yangÄ±nÄ±

      SÄ±radaki Haber
      Rusya'dan flaÅŸ açÄ±klama! CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n talebiyle nakledildiler!

      Rusya'dan flaÅŸ açÄ±klama! CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n talebiyle nakledildiler!

      SÄ±radaki Haber
      Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± en az lise mezunu uzman erbaÅŸ alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaÅŸ alÄ±mÄ± 2022 baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±!

      Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± en az lise mezunu uzman erbaÅŸ alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaÅŸ alÄ±mÄ± 2022 baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±!

      SÄ±radaki Haber