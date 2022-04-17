Hemzemin geçitte feci kaza! Baba ve oÄŸlu yaralÄ±
Ä°zmir'in Ã–demiÅŸ ilÃ§esinde, kontrolsÃ¼z hemzemin geÃ§itte yolcu treni Ã§arpan otomobildeki baba-oÄŸul yaralandÄ±. Tren yolcularÄ±, otobÃ¼slerle Ä°zmir'e gÃ¶nderildi.Â
17.04.2022 - 17:48 | | DHA
Kaza, saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda, ÃœÃ§eylÃ¼l Mahallesi'ndeki kontrolsÃ¼z hemzemin geÃ§itte meydana geldi. Ã–demiÅŸ-Ä°zmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsÃ¼z ÅŸekilde hemzemin geÃ§ide girdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len 64 LS 368 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. Metrelerce sÃ¼rÃ¼klenen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin GÃ¼veme (21) ve yanÄ±ndaki babasÄ± Cengiz GÃ¼veme (51) aÄŸÄ±r yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla Ã–demiÅŸ Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lÄ±p, tedaviye alÄ±ndÄ±. Trendeki yolcular, aktarÄ±ldÄ±klarÄ± otobÃ¼slerle yolculuklarÄ±na devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
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