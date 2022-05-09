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    YaşamHastane yolunda kaza; baba öldü, kızı ağır yaralı
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    Hastane yolunda kaza; baba öldü, kızı ağır yaralı

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde rahatsızlanan kızı Dilanur’u (16) hastaneye götürmek için yola çıkan Osman Çakmaktaşı (44), otomobilinin takla atması sonucu yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Dilanur Çakmataşı (16) ise hastanede tedaviye alındı.

    09.05.2022 - 11:17 | | DHA
    Hastane yolunda kaza; baba öldü, kızı ağır yaralı

    Kaza, sabah saatlerinde İslamdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Çakmaktaşı idaresindeki 52 AAU 217 plakalı otomobil, girdiği virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

    Hastane yolunda kaza; baba öldü, kızı ağır yaralı

    Kanala çarpıp hurdaya dönen aracın sürücüsü Çakmaktaşı hayatını kaybetti, yanındaki kızı Dilanur Çakmataşı ise ağır yaralandı. Dilanur Çakmataşı, bölgeye sevk edilen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Osman Çakmaktaşı'nın evde rahatsızlanan kızı Dilanur'u, otomobiliyle ilçedeki hastaneye götürmek için yola çıktığı belirtildi.

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