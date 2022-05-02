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    YaşamHarbiye'deki konserde gizli ilişki ifşa oldu! Kocasını öğrencisiyle böyle yakaladı
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    Harbiye'deki konserde gizli ilişki ifşa oldu! Kocasını öğrencisiyle böyle yakaladı

    36 yaşındaki öğretmen Ufuk T., eşine okulda nöbetçi olduğunu söyleyip öğrencisi ile Harbiye Açıkhava'daki konsere gitti. Daha önceden eşinin çantasındaki konser biletini gören kadın ise konser alanında eşinin gelmesini bekledi. Kocasını öğrencisiyle yakalayan kadın, boşanmak için mahkemeye gitti.

    02.05.2022 - 18:14 |
    Harbiye'deki konserde gizli ilişki ifşa oldu! Kocasını öğrencisiyle böyle yakaladı

    34 yaşındaki Selda ile 36 yaşındaki Ufuk T., 2013 yılında evlendi. 9 yıldır evli olan çiftin, iki çocuğu vardı. İlişkileri çok iyi giden çift, yıllarca Kocaeli'nde ikamet etti. Geçtiğimiz aylarda, öğretmen olan Ufuk'un çantasında bir konser bileti bulan genç kadın, İstanbul Harbiye'deki konserin hafta içi olduğunu gördü.

    Eşinin konserin olduğu gün okulda nöbetçi olacağını söylediğini anımsayan genç kadın, ne olduğunu anlayamadı. Gördüğü bilet sonrası dedektif edasıyla olayı aydınlatmak isteyen Selda, konserin olduğu gün, akşam saatlerinde Kocaeli'nden İstanbul'a geldi.

    Genç kadın, biletin olduğu koltuğun giriş kapısında eşini beklemeye başladı. Eşinin yanında bir kadınla geldiğini gören Selda, kadının ise eşinin öğrencisi olduğunu fark etti.

    DEDEKTİF GİBİ EŞ

    Konser başladığında eşini ve öğrencisini konserde takip eden Selda, ikilinin sarmaş dolaş konseri izlemesi ardından telefonu çıkartarak ikiliyi görüntülemeye başladı. Karanlık bir anda patlayan flaşla fotoğrafının çekildiğini fark eden koca, konser salonu güvenliğinden yardım istedi.
    Ufuk'un fotoğrafını çeken şahıs tespit edilemezken genç kadın Kocaeli'ne döndüğü ertesi gün bu fotoğraflarla mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Fakat Selda, Aile Mahkemesinden eşine giden tebligata kadara eşinden dava açtığını gizledi.

    Eşinin iş yerine giden tebligat sonrası büyük bir şok yaşayan adam, dava sonrası eşini ve çocuklarını terk etti.

    Ardından konser sırasında fotoğrafını çekerek mahkemeye delil olarak sunan eşinin suç işlediğini ve özel hayatının gizliliğinin ihlal ettiğini ileri sürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamına, Selda'nın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Genç kadın, Ufuk'un 9 yıllık eşi olduğunu, konser bileti görünce bahse konu konsere gittiğini, eşi Ufuk T.'yi özel ders verdiği kadın ile konserde sarmaş dolaş görünce fotoğrafını çektiğini anlattı. Savcılık soruşturma sonunda Selda T.'nin suç kastıyla değil boşanma davasına delil elde etme amacıyla hareket ettiği, bahse konu delilin başka türlü elde edilme ihtimali olmadığı, bu haliyle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. (Sabah)

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