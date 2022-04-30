°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.670.77USD14.840.37ALTIN905.410.55
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamHalk otobüsünde 'maske' tartışması
    HaberlerYaşam Haberleri Halk otobüsünde 'maske' tartışması
    ABONE OL

    Halk otobüsünde 'maske' tartışması

    Sivas'ta, özel halk otobüsünde maske takmayanlara tepki gösteren yolcunun bu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    30.04.2022 - 15:43 |
    Halk otobüsünde 'maske' tartışması

    Olay, İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Lojmanlar-Üniversite hattında çalışan özel halk otobüsü, tren garı yönüne seyir halindeyken yolculardan biri, maske takmayan diğer yolculara tepki gösterdi. Maskesiz yolculara bağırmaya başlayan kimliği belirsiz kişiyi, otobüstekiler sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu, tartıştığı kişilere, 'Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız' diyerek tepki gösterdi. Tartışma, yolcunun otobüsten inmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    GÜNCEL HABERLER

    Pençe -Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

    Pençe -Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

    TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor! Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade ile...

    TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor! Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade ile...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pençe -Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

    Pençe -Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

    Sıradaki Haber
    TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor! Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade ile...

    TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor! Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade ile...

    Sıradaki Haber
    Maaşlardan kesinti yapılamaz! Çalışanların çoğu bunu bilmiyor! Ve zorunlu, fazla mesai ücreti yerine...

    Maaşlardan kesinti yapılamaz! Çalışanların çoğu bunu bilmiyor! Ve zorunlu, fazla mesai ücreti yerine...

    Sıradaki Haber
    Ukrayna’ya topyekûn yığınak! ABD'den dev yardım paketi, İngiltere'den 8 bin asker, Polonya'dan 200 tank...

    Ukrayna’ya topyekûn yığınak! ABD'den dev yardım paketi, İngiltere'den 8 bin asker, Polonya'dan 200 tank...

    Sıradaki Haber