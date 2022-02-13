°
Şehir seçiniz
    BİST2.002-2.39EURO15.400.27USD13.600.09ALTIN818.521.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamHalk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
    HaberlerYaşam Haberleri Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
    ABONE OL

    Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

    Şanlıurfa’da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü ile AFAD’a ait araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüsün sürücüsü Memduh Çakmak (34) öldü, 3 kişi yaralandı.

    13.02.2022 - 12:08 | | İHA
    Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

    Kaza, sabah saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Memduh Çakmak’ın kullandığı 63 H 0117 plakalı yolcusu bulunmayan halk otobüsüyle, Orhan Bulut yönetimindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait 63 K 7900 plakalı araç, Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

    Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı Ölü ve yaralılar var

    Çarpışmanın etkisiyle AFAD'a ait kamyonet hurdaya dönerken, kontrolden çıkan otobüs ise yol kenarındaki duvara çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen ekiplerin kontrolünde otobüs sürücüsü Memduh Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD'a ait aracın sürücüsü Orhan Bulut ile yanında bulunan Mehmet Şahin Akan ve Haldun Çiftçi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Memduh Çakmak'ın cansız bedeni ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

    GÜNCEL HABERLER

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Sıradaki Haber
    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    Sıradaki Haber