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    YaşamHafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
    HaberlerYaşam Haberleri Hafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
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    Hafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

    Ankara'nın Ayaş ilçesinde hafif ticari araç, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    24.04.2022 - 17:08 | | DHA
    Hafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

    Kaza, dün akşam saatlerinde Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı köyü yakınlarındaki Asartepe Barajı mevkiinden meydana geldi. Metin Çatak yönetimindeki 42 AVA 36 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Metin Çatak ile araçta bulunan Ender Kırhan hayatını kaybetti, Elvan Kalaylıca ile Uğur Oyanık ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla getirildikleri hastanede tedavi altıına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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