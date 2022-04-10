SoÄŸuk ve kapalÄ± havalarÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼neÅŸli bir pazar gÃ¼nÃ¼ne uyanan Ä°stanbullular, fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirerek kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±. SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n 21 dereceyi gÃ¶sterdiÄŸi gÃ¼zel havada Ä°stiklal Caddesi ve OrtakÃ¶y MeydanÄ±'nÄ± tercih edenler yoÄŸunluk oluÅŸturdu.Â

GÃ¼zel havayÄ± Ä°stiklal Caddesi'nde deÄŸerlendiren bazÄ± vatandaÅŸlar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparken bazÄ±larÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in maÄŸazalarÄ± dolaÅŸtÄ±. OrtakÃ¶y MeydanÄ±'na akÄ±n eden vatandaÅŸ ve turistler ise kimisi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparken kimisi de bol bol fotoÄŸraf Ã§ektirdi. Aileleriyle gezmeye Ã§Ä±kan Ã§ocuklar ise bir yandan dondurma yerken bir yandan da kuÅŸlara yem atmayÄ± ihmal etmedi.Â

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