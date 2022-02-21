°
Şehir seçiniz
    BİST2.0380.28EURO15.500.26USD13.650.05ALTIN832.32-0.02
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamGöle piknik yapmaya gittiler kadın cesediyle karşılaştılar
    HaberlerYaşam Haberleri Göle piknik yapmaya gittiler kadın cesediyle karşılaştılar
    ABONE OL

    Göle piknik yapmaya gittiler kadın cesediyle karşılaştılar

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde piknik yapmaya Gölcük Gölü'ne giden vatandaşlar, bir kadın cesedi ile karşılaştı.

    21.02.2022 - 18:36 | | İHA
    Göle piknik yapmaya gittiler kadın cesediyle karşılaştılar

    Olay, öğle saatlerinde ilçede bulunan Gölcük Gölü kıyısında meydana geldi. Piknik yapmak için göl kıyısına giden vatandaşlar, suda hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, kadın cesedi kıyıya çıkartıldı. Yapılan incelemede kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredileriyle ilgili son dakika kararı, resmen değişti, artık fiyatlar...

    Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredileriyle ilgili son dakika kararı, resmen değişti, artık fiyatlar...

    21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka vefat sayısı...

    21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka vefat sayısı...

    Ukrayna-Rusya geriliminde son dakika gelişmesi! Putin son noktayı koydu, yeni kararı resmen açıklıyor...

    Ukrayna-Rusya geriliminde son dakika gelişmesi! Putin son noktayı koydu, yeni kararı resmen açıklıyor...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredileriyle ilgili son dakika kararı, resmen değişti, artık fiyatlar...

    Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredileriyle ilgili son dakika kararı, resmen değişti, artık fiyatlar...

    Sıradaki Haber
    21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka vefat sayısı...

    21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka vefat sayısı...

    Sıradaki Haber
    Lavrov ve Blinken 24 Şubat’ta Cenevre’de bir araya gelecek

    Lavrov ve Blinken 24 Şubat’ta Cenevre’de bir araya gelecek

    Sıradaki Haber
    SGK'dan karşılıksız para desteği! Bugün başladı, ayda 3.984 TL ödenecek, başvurular e-Devlet'ten...

    SGK'dan karşılıksız para desteği! Bugün başladı, ayda 3.984 TL ödenecek, başvurular e-Devlet'ten...

    Sıradaki Haber