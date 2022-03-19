°
Şehir seçiniz
    BİST2.1440.50EURO16.400.47USD14.810.76ALTIN914.50-0.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamGençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun acı günü!
    HaberlerYaşam Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun acı günü!
    ABONE OL

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun acı günü!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun amcası İbrahim Kasapoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

    19.03.2022 - 10:11 |
    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun acı günü!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun acı günü, amcası hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Gençlik ve Spor Bakanı, arkadaşım Mehmet Kasapoğlu’nun amcası İbrahim Kasapoğlu ani bir rahatsızlık sonucu, yapılan müdahalelere rağmen aramızdan ayrıldı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Dünyadaki eseri iyilik olana ne mutlu" mesajını paylaştı.

    GÜNCEL HABERLER

    Faiz en yüksekten uygulanır! 5 yıl sınırı var, maaş bir ay içinde ödenmez ise...

    Faiz en yüksekten uygulanır! 5 yıl sınırı var, maaş bir ay içinde ödenmez ise...

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler başladı

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler başladı

    Depremle ilgili son dakika uyarısı! AFAD korkutan verileri açıkladı! Büyük deprem...

    Depremle ilgili son dakika uyarısı! AFAD korkutan verileri açıkladı! Büyük deprem...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Faiz en yüksekten uygulanır! 5 yıl sınırı var, maaş bir ay içinde ödenmez ise...

    Faiz en yüksekten uygulanır! 5 yıl sınırı var, maaş bir ay içinde ödenmez ise...

    Sıradaki Haber
    Süte zam mı geldi? Süt fiyatları ne kadar oldu? Peynir, tereyağ ve yoğurda zam gelecek mi?

    Süte zam mı geldi? Süt fiyatları ne kadar oldu? Peynir, tereyağ ve yoğurda zam gelecek mi?

    Sıradaki Haber
    1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler başladı

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler başladı

    Sıradaki Haber
    Rusya, Mikolayiv kentini vurdu

    Rusya, Mikolayiv kentini vurdu

    Sıradaki Haber