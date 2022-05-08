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    YaşamGenç kadın sevgilisine bu mesajı gönderdi sonrası korkunç
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    Genç kadın sevgilisine bu mesajı gönderdi sonrası korkunç

    Samsun'da sevgilisine 'Hakkını helal et' yazılı mesaj gönderdikten sonra tabanca ile kendisini karın boşluğundan vuran N.B. (25) isimli kadın, ağır yaralandı. Polis, ifadesini almak üzere sevgilisi B.B.'yi karakola götürdü.

    08.05.2022 - 20:14 | | DHA
    Genç kadın sevgilisine bu mesajı gönderdi sonrası korkunç

    Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. N.B., aynı evde birlikte yaşadığı B.B.'ye, 'Hakkını helal et, seni seviyorum' diye mesaj gönderdi. Mesajın ardından birlikte yaşadıkları eve koşan B.B., N.B.'yi elinde tabanca ile görünce ikna etmeye çalıştı. B.B.'nin çabalarına rağmen N.B. tabancayı karnına ateşledi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sevis ekipleri, N.B.'yi ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. N.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, B.B. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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