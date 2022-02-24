Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı

Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminali yakınlarında bir grup yabancının çevreye rahatsızlık verdiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları araştırmada, belge ibraz edemeyen Fas ve Cezayir uyruklu toplam 33 kaçak göçmeni yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.