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    YaşamGeleceğin doktoru doğum gününü PAÜ Hastanesinde kutladı
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    Geleceğin doktoru doğum gününü PAÜ Hastanesinde kutladı

    Denizli’de 10 yaş doğum gününü Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde kutlayan Cennet Ela Duran, mutluluğunu giydiği doktor önlüğü ile ikiye katladı.

    04.04.2022 - 15:56 |
    Geleceğin doktoru doğum gününü PAÜ Hastanesinde kutladı

    Yazdığı mektubu hastanenin en büyük doktoruna verilmesini isteyen küçük kız, başhekimlik makamına çağırılınca çok mutlu oldu. Mektubu alan Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Cennet Ela ‘ya sürpriz doğum günü düzenleterek hem mum üfletti hem de önlük giydirerek hediyesini verdi. Hiçbir şeyden haberi olmayan Cennet Ela’nın şaşkınlıktan gözleri doldu.

    “Ülkemizin senin gibi doktorlara ihtiyacı var”

    Cennet Ela ile sohbet eden Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel, böyle bir mektup aldığı için onur duyduğunu, gelecekte öğrencisi olursa çok mutlu olacağını ve ülkemizin Cennet gibi hastalarını ve insanları seven doktorlara ihtiyaç duyduğunu belirtti ve önlüğünü giydirdi.

    İsminin yazılı olduğu önlüğü giyen kızımız mutluluğunu Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel’e sarılarak gösterdi. Mumları üflerken doktor olmayı dilediğini söyleyen Cennet Ela ileride çok iyi bir doktor olacağını söyledi ve hayatı boyunca unutamayacağı bir doğum günü yaşattığı için Başhekime teşekkür etti.

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