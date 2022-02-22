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    Gecekondu alev alev yandı

    Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde tek katlı gecekondu alev alev yandı. Gecekonduda tek başına yaşayan yaşlı kadın yangından son anda kurtuldu.

    22.02.2022 - 08:15 | | Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL(DHA)
    Gecekondu alev alev yandı

    Yangın saat 04.45 sıralarında Ataşehir, Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi 3092. Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki tek katlı gecekondudan alevler yükselmeye başladı.

    Gecekondu alev alev yandı

    Durumu gören mahalle sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Gecekonduda tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Yangını izlemek isteyen meraklı vatandaşlar sokağa döküldü.

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