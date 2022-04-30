Gece yarÄ±sÄ± dehÅŸet TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi ve oÄŸlunu tabancayla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Olay, 20.00 sÄ±ralarÄ±nda DÃ¼ziÃ§i ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡erÃ§ioÄŸlu KÃ¶yÃ¼ Karayusuflar Mahallesindeki Sevimli ailesine ait evde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Ã§iftÃ§i Ã–mer Sevimli evde yemek yiyecekleri sÄ±rada eÅŸi AyÅŸe Sevimli ile henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Sevimlinin oÄŸlu Mehmet de tartÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±. Bu sÄ±rada Ã¶fkelenen baba tabancÄ±sÄ±yla eÅŸi ve oÄŸlunun Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§tÄ±. AyÅŸe ve oÄŸlu Mehmet Sevimli, kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken Ã–mer Sevimli olay yerinden kaÃ§tÄ±. KomÅŸularÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk incelemesinde AyÅŸe Sevimlinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. AÄŸÄ±r yaralÄ± oÄŸlu Mehmet ise ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan DÃ¼ziÃ§i Devlet Hastenesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. OÄŸul Mehmet burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Jandarma kaÃ§an Ã–mer Sevimliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n evine yakÄ±n bir bÃ¶lgede aracÄ±nÄ± terk ettiÄŸi ve telefonunu da taÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼nde parÃ§alayarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â