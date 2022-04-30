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    Gece yarÄ±sÄ± dehÅŸet! TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi ve oÄŸlunu tabancayla öldürdü

    Osmaniye'nin DÃ¼ziÃ§i ilÃ§esinde Ã§iftÃ§i Ã–mer Sevimli (51), evde tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi AyÅŸe Sevimli (48) ve oÄŸlu Mehmet Sevimliyi (20) tabancayla vurdu. AyÅŸe Sevimli olay yerindeÂ oÄŸlu Mehmet ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede Ã¶ldÃ¼. EÅŸini ve oÄŸlunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten kaÃ§an katil zanlÄ±sÄ± Ã–mer Sevimli ise kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.Â Â

    30.04.2022 - 00:35 | | Kamil ÅžEKER/ DÃœZÄ°Ã‡Ä° (Osmaniye), (DHA)
    Gece yarÄ±sÄ± dehÅŸet! TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi ve oÄŸlunu tabancayla öldürdü

    Olay, 20.00 sÄ±ralarÄ±nda DÃ¼ziÃ§i ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡erÃ§ioÄŸlu KÃ¶yÃ¼ Karayusuflar Mahallesindeki Sevimli ailesine ait evde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Ã§iftÃ§i Ã–mer Sevimli evde yemek yiyecekleri sÄ±rada eÅŸi AyÅŸe Sevimli ile henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Sevimlinin oÄŸlu Mehmet de tartÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±. Bu sÄ±rada Ã¶fkelenen baba tabancÄ±sÄ±yla eÅŸi ve oÄŸlunun Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§tÄ±. AyÅŸe ve oÄŸlu Mehmet Sevimli, kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken Ã–mer Sevimli olay yerinden kaÃ§tÄ±. KomÅŸularÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk incelemesinde AyÅŸe Sevimlinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. AÄŸÄ±r yaralÄ± oÄŸlu Mehmet ise ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan DÃ¼ziÃ§i Devlet Hastenesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. OÄŸul Mehmet burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Jandarma kaÃ§an Ã–mer Sevimliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n evine yakÄ±n bir bÃ¶lgede aracÄ±nÄ± terk ettiÄŸi ve telefonunu da taÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼nde parÃ§alayarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

    Gece yarÄ±sÄ± dehÅŸet TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi ve oÄŸlunu tabancayla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

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