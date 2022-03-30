Gece basıldılar! 9 kadın birden yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kentte belirlenen apart ve evlere gece eş zamanlı 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-2' operasyonu düzenlendi. Fuhşa aracılık eden G.T. (25), D.A. (25) ve S.Ö. (23) ile fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan G.T., 'fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.A. ve S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın hakkında da soruşturma sürüyor.