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Gazetevatan.com artık TEKNOFEST Sosyal'de!

11.07.2025 - 15:03Güncellenme Tarihi:
Gazetevatan.com artık TEKNOFEST Sosyal'de!

Milli teknoloji hamlesinin simgesi haline gelen TEKNOFEST'in sosyal medya platformu TEKNOFEST Sosyal hızla büyüyor. Yerel haberlerin tüm detayları ile yer aldığı Gazetevatan.com da platformda yerini aldı.

Gazetevatan.com artık Adana'dan Eskişehir'e, Samsun'dan Bursa'ya kadar tüm yerel haberleri TEKNOFEST'in sosyal medya uygulaması TEKNOFEST Sosyal aracılığı ile de sizlere ulaştıracak. 

Kullanıcı verilerinin güvende olduğu, özgün içeriklerin değer gördüğü ve herkesin kendini özgürce ifade edebileceği yepyeni bir sosyal medya deneyimini Gazetevatan.com farkıyla yaşamak istiyorsanız, sizi de TEKNOFEST Sosyal hesabımızı takip etmeye davet ediyoruz.

 

 

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