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    YaşamPolis cinsel ilişki çetesini çökertti!
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    Polis cinsel ilişki çetesini çökertti!

    Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

    25.02.2022 - 14:14 |
    Polis cinsel ilişki çetesini çökertti!

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibinin ardından fuhuş yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 'fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri' iddiasıyla aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

    Polis cinsel ilişki çetesini çökertti

    Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

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