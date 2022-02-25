Polis cinsel ilişki çetesini çökertti!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibinin ardından fuhuş yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 'fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri' iddiasıyla aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.