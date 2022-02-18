Olay, 2Â hafta Ã¶nce, MuratpaÅŸa ilÃ§esine baÄŸlÄ± KÄ±zÄ±lsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan AkgÃ¼n'den haber alamayan arkadaÅŸlarÄ±, gittikleri kapÄ±cÄ± dairesinde gencin cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. YapÄ±lan otopside AkgÃ¼n'Ã¼n, yaklaÅŸÄ±k 1 hafta Ã¶nce uyuÅŸturucudan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. AkgÃ¼n'le ilgili acÄ± gerÃ§ek ise geÃ§en gÃ¼nlerde ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 'Koptum Bu Hayattan' adlÄ± sinema filminde uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±Â genci oynayan AkgÃ¼n, senaryo gereÄŸi ailesine ve arkadaÅŸlarÄ±na veda mektubu yazdÄ±ktan sonra uyuÅŸturucudan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ayhan AkgÃ¼n'Ã¼n filmdekineÂ benzer ÅŸekilde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle rol arkadaÅŸlarÄ± daÂ bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±.

'Ã‡OK BAÅžARILI BÄ°R GENÃ‡TÄ°'

Filmin yÃ¶netmeni ve aynÄ± zamanda baÅŸrol oyuncusu Nihat Arslan, pandemi Ã¶ncesiÂ uyuÅŸturucunun zararlarÄ±na dikkat Ã§ekenÂ sinema filmi Ã§ektiklerini belirterek, Ayhan AkgÃ¼n kardeÅŸimiz de filmde uyuÅŸturucu kullanan bir genci canlandÄ±rÄ±yordu. Senaryo gereÄŸi gencimiz ailesine ve arkadaÅŸlarÄ±na uyuÅŸturucunun penÃ§esinden kurtulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle de Ã¶lÃ¼mÃ¼ seÃ§tiÄŸini ifade ederek altÄ±n vuruÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±. Pandemiden dolayÄ± filmin gÃ¶sterimini ertelemiÅŸtik. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde filmi vizyona koymak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaparken, bu acÄ± haberi aldÄ±k. SarsÄ±ldÄ±k. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. ÅžoktayÄ±z. GenÃ§leri uyarmak iÃ§in rol icabÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gerÃ§ek hayatta da yaÅŸadÄ±. UyuÅŸturucudan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡ok da baÅŸarÄ±lÄ± bir genÃ§ti" diye konuÅŸtu.

Filmde Ayhan AkgÃ¼n'Ã¼n babasÄ± rolÃ¼nÃ¼ oynayan Ahmet Ã–ndeÅŸ ise uyuÅŸturucu penÃ§esindekiÂ gencin babasÄ±nÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirip, Senaryo gereÄŸi oÄŸlumun uyuÅŸturucudan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼nce kendimi 5'inci kattan atmak istedim. BaÅŸrol oyuncumuz Nihat Arslan beni Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan aldÄ±. Filmde bile Ã§ok etkilendiÄŸim bu olayÄ± gerÃ§ekte yaÅŸadÄ±k. Ã‡ok ama Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. Allah kimseye evlat acÄ±sÄ± vermesin" diyerek gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.