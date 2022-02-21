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    YaşamFidye için kaçırılan 2 Suriyeli, jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı
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    Fidye için kaçırılan 2 Suriyeli, jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı

    Van'ın Başkale ilçesinde 5 kişinin silah zoruyla kaçırıp ailelerinden fidye istediği Suriye uyruklu 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

    21.02.2022 - 12:27 | | Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
    Fidye için kaçırılan 2 Suriyeli, jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı

    Başkale ilçesinde bir grup, Suriye uyruklu 2 kişiyi kaçırıp, görüntülerini çekerek ailelerine gönderip fidye istedi. Ailelerin ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

    Düzenlenen operasyonla 2 Suriyeli kurtarıldı. Onları silah zoruyla alıkoyup, para ve değerli eşyalarını alan, tehdit edip yaralayan K.O., F.A., F.B., E.A. ve S.Ç. ise gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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