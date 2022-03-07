°
Şehir seçiniz
    BİST1.991-1.61EURO15.55-0.16USD14.250.26ALTIN900.512.43
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamFenerbahçe- Trabzonspor maçını izlerken 'kırmızı kart' nedeniyle kalbine yenik düştü
    HaberlerYaşam Haberleri Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izlerken 'kırmızı kart' nedeniyle kalbine yenik düştü
    ABONE OL

    Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izlerken 'kırmızı kart' nedeniyle kalbine yenik düştü

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evinde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçeli Ahmet Özdemir (27), hakemin kırmızı kart kararının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    07.03.2022 - 00:43 | | Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
    Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izlerken 'kırmızı kart' nedeniyle kalbine yenik düştü

    İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki evinde Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izleyen sarı lacivertli takımın taraftarı Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine sinirlendi. Bir anda fenalaşan Ahmet Özdemir, yığıldı. Birlikte maç izlediği ailesi tarafından hastaneye götürülen gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in daha önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Merkez Bankası'ndan flaş karar! Resmen değişti, artık 3 ay vade...

    Merkez Bankası'ndan flaş karar! Resmen değişti, artık 3 ay vade...

    Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu

    Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kenti savunmak için hazırlıklara katıldı

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kenti savunmak için hazırlıklara katıldı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Merkez Bankası'ndan flaş karar! Resmen değişti, artık 3 ay vade...

    Merkez Bankası'ndan flaş karar! Resmen değişti, artık 3 ay vade...

    Sıradaki Haber
    Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu

    Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu

    Sıradaki Haber
    Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kenti savunmak için hazırlıklara katıldı

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kenti savunmak için hazırlıklara katıldı

    Sıradaki Haber
    İşveren, işçi milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş 'ihbar süresi' kararı! Yüzde yüz zamlı ödenecek...

    İşveren, işçi milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş 'ihbar süresi' kararı! Yüzde yüz zamlı ödenecek...

    Sıradaki Haber