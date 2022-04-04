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    YaşamFatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu
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    Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

    Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkın girişinde yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Patlama sonrasında otoparkın girişi savaş alanına döndü. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

    04.04.2022 - 01:25 | | İHA
    Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

    Olay saat 23.00'da Fatih Süleymaniye Ordinaryüs Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir kapalı otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre kapalı otoparkın girişinde bilinmeyen bir sebepten patlama yaşandı.
    Önce patlama yaşandı sonra yangın çıktı
    Patlamanın sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içerisinde müdahale etti. Çıkan yangın etrafa sirayet etmeden söndürüldü.

    Ortalık savaş alanına döndü

    Patlama sonucu otoparkın duvarlarının etrafa savrulduğu, pencerelerin ise koptuğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda can kaybının olmadığı, büyük oranda maddi hasarın olduğu tespit edildi.
    Yangına müdahale anları cep telefonu kamerasında
    Patlama sonucu çıkan yangının ilk anları ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alevlerin metrelerce yükseldiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahaleleri de cep telefonu kamerasına yansıyor.
    Patlamanın sebebi araştırılıyor.

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