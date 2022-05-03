°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.64-0.05USD14.870.01ALTIN887.25-0.44
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamEyüp bebekten kahreden haber!
    HaberlerYaşam Haberleri Eyüp bebekten kahreden haber!
    ABONE OL

    Eyüp bebekten kahreden haber!

    Beylikdüzü’nde , 5'nci kattaki evinin balkonundan yere düşen 2 yaşındaki Eyüp Bozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    03.05.2022 - 11:12 | | Erol DEĞİRMENCİ – Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)
    Eyüp bebekten kahreden haber!

    Olay, 1 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde bulunan sitede yaşandı. Annesinin içeride olduğu sırada oynayan Eyüp Bozkurt (2), 5'nci kattaki balkondan yere düştü. Olaya şahit olanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eyüp bebek, çevredeki özel hastanenin acil servisine kaldırıldı. Eyüp Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Eyüp bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ailesi tarafından alındı.

     

      GÜNCEL HABERLER

      Petrol fışkırdı! 88 yıl sonra yeniden başlıyor

      Petrol fışkırdı! 88 yıl sonra yeniden başlıyor

      Didem Balıkcı hedefi 12'den vuruyor! Türkiye'de tek...

      Didem Balıkcı hedefi 12'den vuruyor! Türkiye'de tek...

      Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi

      Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Petrol fışkırdı! 88 yıl sonra yeniden başlıyor

      Petrol fışkırdı! 88 yıl sonra yeniden başlıyor

      Sıradaki Haber
      Didem Balıkcı hedefi 12'den vuruyor! Türkiye'de tek...

      Didem Balıkcı hedefi 12'den vuruyor! Türkiye'de tek...

      Sıradaki Haber
      Rus ordusuna büyük darbe! '200'den fazla kayıp'

      Rus ordusuna büyük darbe! '200'den fazla kayıp'

      Sıradaki Haber
      Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına zam geliyor! Oran verildi tarih belli oldu! Tek tek hesaplandı! 6 bin 650 lira...

      Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına zam geliyor! Oran verildi tarih belli oldu! Tek tek hesaplandı! 6 bin 650 lira...

      Sıradaki Haber